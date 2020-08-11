Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл представила свои совершенства в одном купальнике
Идеальная красотка опубликовала фото, сделанное на пляже, сообщает Politeka.net. Модель показала самые сочные места.
Келли позировала салатовом бикини. Верх купальника чем-то напоминал узкий топик. Тонкие лямки впились в кожу красотки. Небольшая грудь слегка выпирала из него.
Модель стояла к камере боком, засветив и упругие ягодицы. Плавки немного запрятались между "булочками" красотки. Пятая точка выглядела идеально, благодаря упорным тренировкам красотки.
Келли распустила свои длинные волнистые волосы и смотрела в камеру. Ее взгляд казался дерзким, а губы были приоткрыты.
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Сама модель была мокрой, будто после недавнего купания.
"Время восхода солнца возле океана мое любимое", - подписала модель.
За 19 часов пост собрал более 35 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что считают модель очень красивой и сообщили ей много приятного.
"Как же хороша", - написал один из комментаторов.
Напомним, Келли Гейл позировала полусидя на пляже, демонстрируя упругую красоту в тесном купальнике, который едва выдерживает роскошные формы знаменитости.
«Социальное дистанцирование, но никакого океанского дистанцирования», — коротко говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Келли Гейл предстала на фоне красивейшего заката в одном купальнике, демонстрируя невероятные формы. Мимо таких кадров ее поклонники пройти просто не смогли.
«Бали. Март 2019», - коротко говорится в подписи.
Пользователи сети написали много комплиментов.
Напомним, что Келли Гейл из Victoria's Secret показала развлечения с голливудским красавчиком: "Ух, как сладко!".
А еще Politeka писала, что соблазнительная Келли Гейл из Victoria's Secret пошалила под струями воды: "Бесстыдница".
Также Politeka сообщала, что Келли Гейл из Victoria's Secret показала роскошное тело в мокром бикини: слишком горячий кадр.