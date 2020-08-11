Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл представила свои совершенства в одном купальнике

Идеальная красотка опубликовала фото, сделанное на пляже, сообщает Politeka.net. Модель показала самые сочные места.

Келли позировала салатовом бикини. Верх купальника чем-то напоминал узкий топик. Тонкие лямки впились в кожу красотки. Небольшая грудь слегка выпирала из него.

Модель стояла к камере боком, засветив и упругие ягодицы. Плавки немного запрятались между "булочками" красотки. Пятая точка выглядела идеально, благодаря упорным тренировкам красотки.

Келли распустила свои длинные волнистые волосы и смотрела в камеру. Ее взгляд казался дерзким, а губы были приоткрыты.

Сама модель была мокрой, будто после недавнего купания.

"Время восхода солнца возле океана мое любимое", - подписала модель.

За 19 часов пост собрал более 35 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что считают модель очень красивой и сообщили ей много приятного.

"Как же хороша", - написал один из комментаторов.

Напомним, Келли Гейл позировала полусидя на пляже, демонстрируя упругую красоту в тесном купальнике, который едва выдерживает роскошные формы знаменитости.

«Социальное дистанцирование, но никакого океанского дистанцирования», — коротко говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл предстала на фоне красивейшего заката в одном купальнике, демонстрируя невероятные формы. Мимо таких кадров ее поклонники пройти просто не смогли.

«Бали. Март 2019», - коротко говорится в подписи.

Пользователи сети написали много комплиментов.

Напомним, что Келли Гейл из Victoria's Secret показала развлечения с голливудским красавчиком: "Ух, как сладко!".

А еще Politeka писала, что соблазнительная Келли Гейл из Victoria's Secret пошалила под струями воды: "Бесстыдница".

Также Politeka сообщала, что Келли Гейл из Victoria's Secret показала роскошное тело в мокром бикини: слишком горячий кадр.