Клиенты Приватбанка не понимают, почему банк "вешает" на них свои проблемы в системе безопасности

Об этом в негативном отзыве написал недовольный клиент.

По его словам, с его карты мошенники умудрились украсть 45 тысяч гривен.

Клиент сразу обратился в полицию и службу безопасности Приватбанка, и его даже признали потерпевшим в этой ситуации, однако средства ему придется вернуть.

"ПриватБанк, сделав расследование, заявил, что моей вины нет и меня признали потерпевшим, но кредитные средства я вынужден буду возвращать. Так сказали они, а это как?!", - задался вопросом недовольный клиент.

"Денежные средства были переведены в другой банк, поэтому с нашей стороны нет возможности их вернуть. Это может сделать банк, который выпустил карты получателя. Рекомендуем обратиться к поддержке банка получателя и проинформировать, что столкнулись с мошенничеством. Мы уверены, что банк эмитент карты, как и мы, придерживается политики нулевой терпимости к мошенничеству и всячески поможем по вашему обращению уладить ситуацию с получателем", - отреагировал на жалобу представитель банка.

В комментариях отписались другие украинцы, которые также столкнулись с подобными проблемами.

"Наймите адвоката", "У меня похожая ситуация, но сумма другая", "Интересно то, что кредитный лимит был изменен в 00:00(полночь) учитывая то что в это время телефон был на связи и заявку на кредитный лимит рассматривают примерно сутки, то есть предварительно никаких уведомлений о повышении или заявку на повышение не приходило", "ПриватБанк - это недоразумение", - отреагировали на ситуацию другие клиенты Приватбанка.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

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