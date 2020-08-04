Стало известно, как украинцы могут получить денежную компенсацию за "бэби-бокс"

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

В ведомстве подчеркнули, что украинцы могут получить от государства денежную компенсацию за так называемый "пакет малыша" в государственном ПриватБанке.

Для этого молодым родилеям нужно обратиться в банк и заключить с ним договор об открытии счета со специальным режимом использования и социальной карты.

После этого родители должны обратиться в управление соцзащиты по месту жительства/пребывания со специальным заявлением в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Более того, родителям предстоит собрать специальный пакет докуметов, необходимый для выплаты компенсации:

копия свидетельства о рождении малыша;

копия вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверения лица, которое нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);

копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

копия решения об установлении опеки (при необходимости);

копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);

справка из роддома о неполучении "бэби-бокса" от государства (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

В Минсоцполитики также добавили, что родители могут подать заявление и пакет документов в электронном варианте. Тратить полученные от государства средства компенсации можно в течение года, но в определенных заведениях торговли или через интернет (детские товары или товары для роженицы).

То есть, по пять тысяч гривен (стоимость бэби-бокса) получат те родители, которые выполнят все условия, озвученые в Минсоцполитики.

Пока одни украинцы готовятся получать компенсацию в ПриватБанке, другие жалуются на отвратительный сервис государственного банка.

По словам недовольной клиентки, ПриватБанк внес ее мужа в список мошенников и повесил на него долг в 6700 гривен.

"...Насчитал кредит 6700 грн, который якобы вырос с 300 грн. Кредит даже не возможно погасить, тк. мой супруг в черном списке банка. Звонили в колл центр, ездили в отделения, обращались в полицию по рекомендации сотрудников Приват банка, писали официальные письма, отправляли справку о не судимости", - рассказала она.

Клиентка также добавила, что ПриватБанк на ровном месте испортил кредитную историю ее мужу, и за все время не предоставил ни одного официального ответа.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

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