Украинцев предупредили о запуске нового банковского сервиса, которым также смогут воспользоваться клиенты Приватбанка

Как пишет Politeka.net об этом информирует пресс-служба банка.

В частности, отныне украинцы смогут снять наличные с карты не только в отделениях банка или через банкоматы, но и на кассах супермаркетов.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом "Деньги на кассе", украинцам надо обратиться к кассирам и отсканировать свой QR-код (или использовать пластиковую карту, чтобы снять средства со своего счета).

Главное требование - человек должен сделать покупки на любую сумму в этом супермаркете и заранее предупредить кассира о снятии наличных. За один раз можно снять не более 500 гривен.

Воспользоваться новым сервисом клиенты Приватбанка смогут в сетях супермаркетов Varus, Сильпо, Фора, на некоторых заправках и в магазинах, где установлены POS-терминалы.

Для снятия наличных подойдет любая карточка — социальная, студенческая, для выплат или зарплатная. После подтверждения операции вводом ПИН-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

Пока ПриватБанк хвастается о запуске нового сервиса, старые клиенты жалуются на позорный сервис и дыру в службе безопасности.

По словам клиента, ночью он случайно заметил, что с его счета исчезают средства.

"...Проведена операция пополнения номера мобильного телефона с моей банковской карты. Сумма не значительная (152 грн), но здесь важен сам принцип. Если бы я вовремя не заблокировал карту через банк, не факт, что эти операции не повторились бы. Но самое интересное - до этого практически все операции шли с СМС-подтверждением на номер телефона, то в данном случае такая операция не понадобилась, и это при том, что средства перемещались из банка на сторонний ресурс, а банк даже не выполнил проверку платежей. Кто сталкивался с подобным? Есть смысл подключать полицию? Или сразу претензии подавать на действия банка?", - отметил он в негативном отзыве.

"По вопросу списания средств, необходимо понимать, что оставляя данные карты на сторонних сайтах и подтвердив авторизацию карты, Вы даете согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения. В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете данного сайта или сервиса", - попытался сотрудник банка переложить вину за ЧП именно на клиента.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

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