Мила Кузнецова, украинская Кардашьян (Алена Омович), Анна Семенович и другие звезды показали свои достоинства

На первом фото была Анна Семенович. Красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в длинном красном платье с глубоким декольте. Романтический образ звезды дополнила милая шляпка с ленточкой под цвет к платью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички красоток.

На втором фото показалась Мила Кузнецова. На своей странице в Инстаграм пышногрудая красотка опубликовала снимок, на котором во всей красе продемонстрировала свою главную гордость. На ней цветастое платье с очень глубоким декольте, из-под которого заметен черный бюстгальтер со шлейками накрест на груди.

Заключает тройку украинская Кардашьян - Алена Омович. Так, в одном из последних постов Алена появилась в крохотном розовом бикини, которое едва прикрывало грудь. Самые интимные места скрывали лишь крохотные полосочки ткани.

На четвертом фото Инна Горячковская. На кадрах красотка показала себя в большом купальнике, который не смог прикрыть пышную грудь Инны. Звезда трусила пышным бюстом в воде, показывая все его достоинства.

Заключает пятерку внучка Михаила Боярского - Екатерина. На фото звезда позировала в зеленом топе и шортах. Красотка позволила снять себя довольно близко, поэтому можно заметить ее пышную грудь. Боярская волосы оставила распущенными, а образ дополнила серьгами-кольцами.

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