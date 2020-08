View this post on Instagram

Как я и обещала, набравшись сил на отдыхе, выплеснулась по полной на концерте в Одесском клубе «Ибица» @ibiza_beach_club ! Я так соскучилась за нашими слушателями, площадками, языком, народом гуляющим и поющим😃😃😃!!! Ах родная земля😍❤️! Спасибо всем, кто был с нами в живую, а тем, кто не смог приехать, говорю до скорой встречи✌🏻, ведь реально не за горами концерты по всей стране, но об этом уже как-то в другой раз 😉😘