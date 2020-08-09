Отдых в солнечной Ховатии пошел на пользу солистке украинской поп-группы "НеАнгелы" Виктории Смеюхе

Загорев и подзарядившись солнцем и позитивными эмоциями, она с новыми силами нырнула в концертную деятельность, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм артистка поделилась первым после отпуска выступлением. Вместе со Славой Каминской она зажгла на сцене популярного одесского клуба «Ибица».

Для выступления девушка выбрала коротенькие шорты, кроп-топ, черную безрукавку с вышивкой и босоножки на высоком каблуке. Слава была одета в черную блузу и «золотые брюки».

"Как я и обещала, набравшись сил на отдыхе, выплеснулась по полной на концерте в одесском клубе «Ибица»! Я так соскучилась за нашими слушателями, площадками, языком, народом гуляющим и поющим😃😃😃!!! Ах родная земля😍❤️!", – написала Виктория, анонсировав концерты по всей стране.

Ранее мы рассказывали, что Смеюха показала, как веселится на отдыхе в компании мужчины.

Не так давно Виктория заявляла, что сейчас одинока и не страдает по этому поводу. Также звезда отмечала критерии, по которым мужчина может оказаться ее возлюбленным. Певица отметила, что надежность, верность и спокойствие - главное в ее отношениях в будущем.

А в этот раз, поделившись кадрами из отдыха с загадочным незнакомцем во время отдыха в ресторане, артистка немало удивила сеть. Звезда отправилась на отдых в Хорватию, показывала яркие фото и удивляла фигурой. Сегодня же поклонники недоумевают: кто этот загадочный избранник, с которым Виктория обсуждала, как получить удовольствие от поедания устриц с лимонами?

Сама Вика комментировать вопросы фанатов не стала, однако и не опровергла того, что отдыхала вместе с возлюбленным.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.