Відпочинок у сонячній Ховатії пішов на користь солістці українського поп-гурту " НеАнгели" Вікторії Смеюсі

Загорівши і підзарядившись сонцем і позитивними емоціями, вона з новими силами пірнула в концертну діяльність, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка поділилася першим після відпустки виступом. Разом зі Славою Камінською вона запалила на сцені популярного одеського клуба «Ібіца».

Для виступу дівчина вибрала коротенькі шорти, кроп-топ, чорну безрукавку з вишивкою і босоніжки на високих підборах. Слава була одягнена в чорну блузу і "золоті штани".

"Як я і обіцяла, набравшись сил на відпочинку, виплеснулася по повній на концерті в одеському клубі «Ібіца»! Я так скучила за нашими слухачами, майданчиками, мовою, народом гуляючим і співаючим😃 😃 😃!!! Ах рідна земля😍❤️!",- написала Вікторія, анонсувавши концерти по всій країні.

Раніше ми розповідали, що Сміюха показала, як веселиться на відпочинку в компанії чоловіка.

Не так давно Вікторія заявляла, що зараз самотня і не страждає з цього приводу. Також зірка відзначала критерії, за якими чоловік може виявитися її коханим. Співачка зазначила, що надійність, вірність і спокій - головне в її стосунках у майбутньому.

А цього разу, поділившись кадрами з відпочинку з загадковим незнайомцем під час відпочинку в ресторані, артистка чимало здивувала мережу. Зірка вирушила на відпочинок до Хорватії, показувала яскраві фото і дивувала фігурою. Сьогодні ж шанувальники дивуються: хто цей загадковий обранець, з яким Вікторія обговорювала, як отримати задоволення від поїдання устриць з лимонами?

Сама Віка коментувати запитання фанатів не стала, однак і не спростувала того, що відпочивала разом з коханим.

Нагадавши, солістка групи "НеАнгели" показала свої ідеальні форми.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику.

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