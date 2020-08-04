Солистка украинской поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала, как отдыхает на острове в Хорватии

Певица опубликовала серию фото на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.

На снимках Виктория Смеюха порезвилась у самого моря в обтягивающем черном купальнике, поверх которого накинула полупрозрачный платок. Последнюю деталь одежды красотка использовала весьма разнообразно: завязывала, как миниатюрное платье и обматывала бедра вместо парео. Стоит заметить, что исполнительница показалась без яркого макияжа на лице.

На одном из фото Виктория сняла платок и растянула его на руках, как болельщики шарф. В этот же момент она полулегла на скалы в соблазнительной позе, поджав одну стройную ногу и вытянув другую. На других снимках звезда "НеАнгелов" позирует на фоне моря, изгибаясь и показывая свою красоту с разных сторон.

"Море и скалы, я в сети ваши попала.. 🌊🧗🏻‍♀️❤️ О Вас не забывала и Инстаграмм вспоминала, в соц-сетях опять же застряла. 🤣🤣🤣 А теперь жду Ваш вариант подписи⁉️😍❤️", - подписала публикацию певица.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили внешний вид Смеюхи и оставили множество комментариев:

"Вика, вы прекрасны и когда резвитесь как ребенок и когда супер жгучая женщина! Вам все к лицу! И просто очень приятный человек!"; "Очень красивая без макияжа, я бы сказала лучше, чем с ним! Так более естественно!👍🏾🌹"; "Русалочка 😍😍😍"; "Амазонка"; "Хоть пол-света обойти, лучше Вики не найти!!!😃☝️😅".

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