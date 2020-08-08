Банкомат ПриватБанка отказался выдавать украинке желаемую сумму

Об этом сообщила недовольная клиентка на портале Минфин.

По ее словам, при попытке обналичить 20000 тысяч гривен со счета, банкомат ей позволил снять лишь 100 гривен.

"ПриватБанк с каждым днем удивляет и это уже доходит до беспредела! Утром пробовала снять 2000 тыс. грн с карты предпринимателя. Мои честно заработанные и всем нужным организациям показанные. Но банкомат решил, что 20 000 т.г мне много, предложил выдать 8000. Согласилась, но тут банкомат решил, что мой лимит превыше, хотя сам же предлагал!!!Предложил 4000. После моего очередного согласия, опять решил, что с меня много. Решила сама попросить 1000, тут уже сыграл азарт. И опять оказалось много хочу. И даже 200 не прошло. Упора, выдал 100 грн.", - отметила женщина.

По ее словам, это было только начало - она отправилась к следующему банкомату , но там тоже у нее ничего не вышло.

"При звонке на горячую линию узнаю, что первое обращение с такой проблемой было в 14.20. Они зафиксировали обращение, остальные у них просто не фиксируются. Представьте, какое обращение по счету было мое, если на часах 18.40 и пока я общалась с оператором, банкомат съел еще одну карту, и подошло человек 10, которых мы уже вдвоем просили не пользоваться банкоматом. Что он не рабочий - нигде не сообщалось! Внешне он выглядел как вполне рабочий. На просьбу его как-то отключить и вызвать группу инкассации, чтобы не отходя забрать карту, ответили что по регламенту ждать надо 3 суток!", - негодует возмущенная клиентка.

Представители ПриватБанка пообещали разобраться с данной ситуацией:

"Добрый день! Мы обратились к вам в личные сообщения, чтобы подробнее рассмотреть ваш случай и решить возникшие вопросы", - говорится в ответе банка.

Ранее мы сообщали, что банкомат ПриватБанка выдал украинке фальшивые деньги

Скандальный инцидент произошел 4 августа в одном из банкоматов Львова. О нем рассказала украинка на сайте Минфин. После того как ее мать сняла деньги и вернулась домой, выяснилось, что все купюры, которые ей выдали, были фальшивыми. По словам женщины, всего ее мать сняла 4200 грн.

Напомним, ПриватБанк кардинально изменил правила снятия налички, банкоматы больше не нужны: "Достаточно просто..." .

Как сообщала Politeka, со счета исчезли десятки тысяч гривен, ПриватБанк нашел оправдание: "Нет возможности вернуть...".

Также Politeka писала, что на счета Приватбанка украинцам начислят новую компенсацию, кого коснется: "Пять тысяч гривен получат...".