View this post on Instagram

Пора сжигать жир 🔥 ⠀ После гастрономического тура по турецким сладостям начинаю жиросжигаюший марафон! ⠀ Если вы со мной, то для вас он бесплатно !! Только начинаем уже послезавтра !😍💪🏽 ⠀ «Как сжечь жир быстро», «Как похудеть за неделю» — эти вопросы мне задают постоянно, но сейчас особенно часто, ведь наконец-то открыты дороги к морю! Я же говорила, что лето наступит и покажет, кто чем занимался на карантине 😏 ⠀ Девочки, не слушайте советы а-ля «Я сидела неделю на морковной диете и прекрасно скинула», не торопитесь обматываться пищевой плёнкой и бегать 3 часа до полуобморока. В бою все средства хороши, но не когда речь идёт о здоровье! Тем более, чем экстремальнее метод похудение, тем сильнее вас откатит назад. ⠀ Для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов, я открываю бесплатно 5 тренировок из своего жиросжигающего марафона. Стройнейте без откатов и вреда здоровью)) 😚 ⠀ Начинаем в понедельник! Ссылка на регистрацию у меня в шапке профиля @usmanovakate ⠀ Фото @fotograf_pilipenko @shevchenko_photo Muah @lilyaprivet