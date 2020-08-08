Фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась роскошными формами в тесном боди во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Пора сжигать жир 🔥 После гастрономического тура по турецким сладостям начинаю жиросжигаюший марафон!» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Усманова позирует в тесном боди, который эффектно подчеркивает ее фигуру. При этом в какой-то момент она решила его задрать, показав на камеру лишнее.

«Это уже неприлично! Куда еще худеешь», «Такой спортивный низ🙈 Это не прилично», «Огонь 🔥 вот это се**и мама», «Катя, обожаю Вас! Настоящий мотиватор😍 Я в деле!», «Нереальная женщина», — пишут ее поклонники.

До этого Екатерина Усманова поразила роскошными формами во время отдыха на море в крохотном купальнике.

«Хотела поумничать , но как то это смешно под таким видео)) пусть будет для красоты)) а мыслишки вы в сториз и так слышите», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Усманова позирует спиной на камеру, демонстрируя роскошный вид. В какой-то момент знаменитость поворачивается, показывая не менее аппетитные изгибы спереди.

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