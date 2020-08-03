Есть чем похвастаться

Популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова поразила роскошными формами во время отдыха на море в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Хотела поумничать , но как то это смешно под таким видео)) пусть будет для красоты)) а мыслишки вы в сториз и так слышите», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Усманова позирует спиной на камеру, демонстрируя роскошный вид. В какой-то момент знаменитость поворачивается, показывая не менее аппетитные изгибы спереди.

«Пушка!», «тело мечты», «хочется сразу на море, к тебе», «Шикарная🤩🤩👌», «фея», «богиня», «просто вау», «ты герой настоящий», «Почему я люблю смотреть на Катины булки», «Ну нельзя быть красивой такой», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, фитнес-тренер Екатерина Усманова поразила поклонников сочными кадрами в тропиках.

Для новой пикантной фотосессии Екатерина Усманова нарядилась в крошечный купальник черного цвета, который практически не закрывает ее спортивное тело. На снимках красотка заходит в воду, и оглядывается через плечо с томным взглядом.

На последних кадрах нижняя часть тела фитнес-тренера уже влажная, видимо, она успела слегка окунуться. Дикий образ довершает густая тропическая растительность на заднем плане.

Напомним, влажная фитнес-тренер Усманова эффектно задрала ножку в мини-бикини

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