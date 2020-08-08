Фітнес-тренер Катерина Усманова похвалилася розкішними формами в тісному боді під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Пора спалювати жир 🔥 після гастрономічного туру турецькими солодощами починаю жиросжигающий марафон!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Усманова позує в тісному боді, який ефектно підкреслює її фігуру. При цьому в якийсь момент вона вирішила його задерти, показавши на камеру зайве.

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Пора сжигать жир 🔥 ⠀ После гастрономического тура по турецким сладостям начинаю жиросжигаюший марафон! ⠀ Если вы со мной, то для вас он бесплатно !! Только начинаем уже послезавтра !😍💪🏽 ⠀ «Как сжечь жир быстро», «Как похудеть за неделю» — эти вопросы мне задают постоянно, но сейчас особенно часто, ведь наконец-то открыты дороги к морю! Я же говорила, что лето наступит и покажет, кто чем занимался на карантине 😏 ⠀ Девочки, не слушайте советы а-ля «Я сидела неделю на морковной диете и прекрасно скинула», не торопитесь обматываться пищевой плёнкой и бегать 3 часа до полуобморока. В бою все средства хороши, но не когда речь идёт о здоровье! Тем более, чем экстремальнее метод похудение, тем сильнее вас откатит назад. ⠀ Для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов, я открываю бесплатно 5 тренировок из своего жиросжигающего марафона. Стройнейте без откатов и вреда здоровью)) 😚 ⠀ Начинаем в понедельник! Ссылка на регистрацию у меня в шапке профиля @usmanovakate ⠀ Фото @fotograf_pilipenko @shevchenko_photo Muah @lilyaprivet

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"Це вже непристойно! Куди ще худнеш", "такий спортивний низ🙈 це не пристойно", "вогонь 🔥 оце се**і мама", "Катя, обожнюю Вас! Справжній мотиватор😍 я в справі!", "Нереальна жінка", - пишуть її шанувальники.

До цього Катерина Усманова вразила розкішними формами під час відпочинку на морі в крихітному купальнику.

"Хотіла поумничать, але як то це смішно під таким відео)) нехай буде для краси)) а мислишки ви в сторіз і так чуєте», — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Усманова позує спиною на камеру, демонструючи розкішний вигляд. У якийсь момент знаменитість повертається, показуючи не менш апетитні вигини спереду.

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