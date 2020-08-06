Українська співачка Світлана Лобода показала повний ролик з розбором власного кліпу

Як висловилася раніше Ксенія Собчак, яка брала участь в зйомках ролика, даний кліп розповідає нам власне про те, як найменший вихід жінок в дисгармонійний (з точки зору чоловіків) простір викликає вибух мозку. Чоловік не готовий сприймати те, що виходить з рамок його, чоловічого, розуміння «жіночного».

Саме тому роздягнені, оздоблені і незвичайні жінки викликали такий ажжіотаж. Будь-яка фриковатость відштовхує і викликає роздратування, хоча кожен має право на дивина,незвичайність і власне розуміння сексуального і гармонійного, вважають учасниці ролика Світлани. При цьому всі шанувальники підтвердили, що згодні з побаченим і тим, що намагався донести Продюсер Світлани разом з нею самою.

Ось що написали користувачі під останнім постом:

"Скільки можна, про одне і те ж), ну не зайшов кліп, та й пісня теж)», «я взагалі не розумію за що засуджують цей кліп ? Ну я не захищаю, а реально не розумію ...", М " і все одно гидко і не приємно дивитися цей кліп. А було б вам реально пофіг, ви б не викладали ці пояснювальні ролики . Ну, не вдався кліп ,прийміть вже як є", " навіть знаючи контекст не всі можуть сприйняти цей кліп. Він зачіпає те, що прийнято витісняти, заборонене. Хто не дуже витіснив, нормально сприйме цей кліп. А у хто добре, хто засвоїв міцно мораль суспільства, той не сприйме, тому що це ламає "шаблони", " теж мені муз.експерт з кухонною дощечкою на стіні☺️", «ну це не кліп, не творчість, не пісня, не Хіт, це якась соціальна реклама, без шедеврального підґрунтя, ну таке собі...».

Відзначимо, всього день разад Світлана вирішила розповісти, що ж означає її незвичайний кліп, який посил вона разом з колегами хотіла вкласти в нову роботу. І чому в новому кліпі так багато негативу. Варто відзначити, що на даний момент на Ютуб-платформі кількість дізлайков під кліпом зірки фактично досягла свіше тисяч, тоді як "мені подобається" поставили менше половини зазначеного числа користувачів.

«Are you ready? 😱 😱 😱 Запускаємо глобальний танцювальний 💣 💣 💣 # БумБумЛо Challenge 💣 💣 💣

Зніми саме 👀нереальне, 👣карколомне, уникальное унікальне відео на трек "BoomBoom» і опублікуй його в 🎶TikTok з хештегом #БумБумЛо" - заінтригувала Світлана.

Варто відзначити, що коментарі під постом були досить жорсткі, тому зірці довелося їх приховати.

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