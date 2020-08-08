Українська співачка Світлана Лобода показала повний ролик, відзнятий для свого кліпу два роки тому

Як відомо, два роки тому, буквально через пару днів після пологів, які пройшли в кінці травня, артистка приступила до роботи. Результат не змусив чекати, співачка представила тоді один з найспекотніших своїх кліпів – Superstar.

Сьогодні зірка вирішила нагадати про ролику на честь дворіччя пісні і самого відео, в якому вона спокійно розповіла про те, що не вважає самотність катастрофою, і закликала жінок бути щасливими.

В самому відео артистка станцювала на пляжі в оточенні таких же спекотних красунь, пограла в баскетбол, зачитала реп і навіть поцілувалася з дівчиною. У фіналі відеокліпу співачку збиває вантажівка.

«Кліпу SuperStar 2 роки🔥 В свій час тизер на нього викликав справжній шквал емоцій. втім, до резонансів нам не звикати😉 адже ми з тих хто любить бурі. а штиль зводить нас з розуму😈 А тобі подобався цей кліп?😉,» - пише зірка.

Ось що відповідають фанати:

«Все ,що ви робите це - майбутнє👍👍👍Браво👏👏👏», «Дивовижна жінка», «Шикарний кліп! Шикарна пісня! Шикарна Світлана 🔥», «Тоді Ви влаштували гарний Boom 🔥», «Офігенний! Сто раз переглянула!)», «Да супер кліп», «👏🔥Дуже сексі, кліп для тих хто любить енергію і красу від команди професіоналів,» «Це Розрив Істерика🔝👍».

Зазначимо, всього кілька днів тому Світлана вирішила розповісти, що ж означає її незвичайний кліп, який посил вона разом з колегами хотіла вкласти в нову роботу. І чому в новому кліпі так багато негативу. Варто зазначити, що на даний момент на Ютуб-платформі кількість дизлайків під кліпом зірки фактично досягла понад тисяч, тоді як "мені подобається" поставили менше половини зазначеного числа користувачів.

«Are you ready? 😱😱😱 Запускаємо глобальний танцювальний 💣💣💣 #БумБумЛо challenge 💣💣💣

Зніми саме 👀нереальне, 👣карколомне, 👏унікальне відео на трек «BoomBoom» і опубликуй його в 🎶TikTok з хештегом #БумБумЛо» - заінтригувала Світлана.

Варто відзначити, що коментарі під постом були досить жорсткі, тому зірці довелося їх приховати.

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