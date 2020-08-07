Популярна українська виконавиця Світлана Лобода вразила розкішним видом під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в тісному топі, демонструючи розкішні вигини. Крім того, образ виконавиця вирішила доповнити красивим хрестиком на грудях і ефектними окулярами.

Сама співачка нічого не говорила на камеру, лише елегантно прогулюючись по вулиці. Разом з тим, на обличчі красується «метелик», яку там вона розмістила за допомогою спеціального фільтра.

Однак шанувальники знаменитості могли милуватися красою кумира мовчки. Кадри знаменитість вирішила викинути у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що українська виконавиця Світлана Лобода побешкетувала на відпочинку в пікантному купальнику з неймовірним розрізом.

Так, на фотографії Лобода позує в одному купальнику, центр якого зроблений з великого ланцюжка. Завдяки цьому, наряд максимально чітко демонструє пружні принади знаменитості.

А на іншій фотографії красуня позує вже з білосніжною сукнею і маскою на обличчі. Крім того, ефектний погляд Лобода вирішила приховати за допомогою окулярів. Доповнювали образ знаменитості хрестик на ланцюжку й окуляри, які висіли на купальнику співачки.

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