Популярна українська виконавиця Світлана Лобода вразила розкішним видом під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, красуня позує в тісному топі, демонструючи розкішні вигини. Крім того, образ виконавиця вирішила доповнити красивим хрестиком на грудях і ефектними окулярами.
Тіна Кароль готується до розставання з чоловіком своєї мрії: "Ми для себе вирішили ..."
Пенсіонерів змусять повернути гроші, роз'яснення ПФУ: "Закон передбачає..."
Трагедія потрясла "Квартал 95", Кошовий втратив рідну людину: "розбився в ДТП перед..."
Високі бали ЗНО-2020 не допоможуть, мрії на вступ обвалилися в останній момент: "Більше 30% абітурієнтів..."
Сама співачка нічого не говорила на камеру, лише елегантно прогулюючись по вулиці. Разом з тим, на обличчі красується «метелик», яку там вона розмістила за допомогою спеціального фільтра.
Однак шанувальники знаменитості могли милуватися красою кумира мовчки. Кадри знаменитість вирішила викинути у себе в Сторіс.
До цього ми розповідали, що українська виконавиця Світлана Лобода побешкетувала на відпочинку в пікантному купальнику з неймовірним розрізом.
Так, на фотографії Лобода позує в одному купальнику, центр якого зроблений з великого ланцюжка. Завдяки цьому, наряд максимально чітко демонструє пружні принади знаменитості.
А на іншій фотографії красуня позує вже з білосніжною сукнею і маскою на обличчі. Крім того, ефектний погляд Лобода вирішила приховати за допомогою окулярів. Доповнювали образ знаменитості хрестик на ланцюжку й окуляри, які висіли на купальнику співачки.
Нагадавши, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу
Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, хвалячись формами без фотошопу
Також Politeka писала, що Лобода в Тоненькому топі не втрималася від шалених танців