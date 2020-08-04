Українська співачка Світлана Лобода підкорила видом без одягу на відпочинку

В цей раз струнка знаменитість вирішила показати, як веселилася під час останнього відпочинку. Світлана, як відомо, знаходиться в отличннй формі - постійно тренується, показує кадри зі спортзалу і дивує силою волі (перебуваючи на здоровому харчуванні, артистка сильно обмежує себе). При цьому мама двох доньок також багато часу приділяє тренуванню з хореографії для своїх концертів.

Щоб наочно продемонструвати те, як вона привела себе в форму і навіть підкреслила похувдевшее тіло, артистка просто напросто показала себе без одягу зі спини. Позуючи на м'якому білому кріслі, Світлані вдалося чимало здивувати фанатів, які не звикли до настільки пікантним фото знаменитості.

«віднесене вітром...😇», - лаконічно підписала нове фото Лобода.

Ось що відповіли користувачі Instagram:

«А потім знову будуть говорити що фото стирила 😂😂😂 з іншого аккаунта😎», «я хочу цю дівчинку..», «Оуу! Куди ж интересненькка😍?», «Boom Boom, бідні чоловіки😅», «Світлана,ну ви як завжди 🔥❤️Крашиха💕», «Витончено 👏🔥😍».

Нагадаємо, Світлана з репером PHARAOH випустила профеменистский кліп, в якому принижують жінок. При цьому тема, зачеплена у відеоролику досить гострому ключі, торкнулася тисячі користувачів соціальних мереж.

Критиці з-за участі в незвичайній роботі піддалися також співачка Лоліта, телеведуча Ксенія Собчак і Катерина Варнава. Причому нещодавно Світлана на тисячі гнівних коментарів відреагувала досить мудро - просто вирішила розіграти гроші як приз за самий їдкий відгук, написавши про це в Instagram.

«Ви вже перейнялися BOOM BOOM атмосферою? Тоді саме час почати серію challenges. Готові?😬 Чекаю самі кровожерливі, їдкі та токсичні коментарі під кліпом на нашому YouTube-каналі! Переможцю - 20 тис на карту. Поїхали😂🤘», - написала артистка.

Ось що відповіли шанувальники:

«Думали що куля дуля це дно, але тут бум бум - знизу постукали!», «Під попереднім почитайте, там їх достатньо))», «Спроба звернутися до гоголівської фантастики та абсурду? На жаль, не вдалося», «Малятко LO - жере хейтеров 🔥», «Бувало і краще», «Якщо чесно жах!Не очікувала!Слухати огидно)».

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