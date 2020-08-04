Українська співачка Світлана Лобода прокоментувала випуск свого нового скандального кліпу

Так, в цей раз Світлана вирішила розповісти, що ж означає її незвичайний кліп, який посил вона разом з колегами хотіла вкласти в нову роботу. І чому в новому кліпі так багато негативу. Варто зазначити, що на даний момент на Ютуб-платформі кількість дизлайків під кліпом зірки фактично досягла 300 тисяч.

«Спеціально для вас зробила переклад тексту на початку кліпу: Поняття гармонії — одна з ключових у розумінні жіночої всесвіту: воно припускає досконалість без зайвих рухів, негайне обгрунтування сенсу кожного елемента через зміст цілого і пасивну участь цього елемента у всьому існуючому...», - йдеться в повідомленні Світлани.

Також під постом зазначається, що кліп розповідає нам власне про те, як найменший вихід жінок в дисгармоничное (з точки зору чоловіків) простір викликає вибух мозку. Чоловік не готовий сприймати те, що виходить з рамок його, чоловічого, розуміння «жіночного».

Будь-яка фриковатость відштовхує і викликає роздратування, хоча кожен має право на дивність,незвичність і власне розуміння сексуального і гармонійного.

«Люди викривають себе завжди самі. Їм просто потрібно трішки допомогти😉😂За що я люблю тонкий і розумний постмодерністський стьоб Гудкова? За те ,що крім естетства у нього завжди «сеанс магії з наступним викриттям». Працює безвідмовно.

«Спасибі,за те,що зробили мене частиною цього прекрасного Фем-маніфесту❤️❤️», - також написала Ксенія Собчак, яка бере участь у зйомках ролика.

Ось що написали користувачі у відповідь:

«@lobodaofficial , а коли продовження?! 😍», «Геніїв завжди обговорювали і будуть обговорювати.», «Мені ж не одному цікаво, що буде далі?», «Гудков сучасний Булгаков)», «однозначно!!! Кліп, однозначно, з великим змістом, важливо читати, бачити між рядків і героїв!!! 🔥💣Ви - відчайдушна, вогненна і різна!!!! 👌😀», «А мені не сподобалася ні пісня не кліп.херня повна.у гудкова не всі будинки», «Схоже на "творчість" Марув».

Ми також писали, що гучна композиція і відеокліп Світлани і молодого репера Фараона, продюсером якого в цей раз став Олександр Гудков і його команда, продовжує підривати соціальні мережі обговореннями.

За сюжетом ролика, дівчата по черзі заходять в круглий зал, в якому сидять огрядні чоловіки чоловіки в костюмах, стають у коло, в центрі і показують свої таланти. Ті, хто не сподобався журі, відправляються прірву. І висміюють при цьому таланти дівчат, а також їх зовнішній вигляд став причиною масового обговорення.

Критиці з-за участі в незвичайній роботі піддалися також співачка Лоліта, телеведуча Ксенія Собчак і Катерина Варнава. Причому нещодавно Світлана на тисячі гнівних коментарів відреагувала досить мудро - просто вирішила розіграти гроші як приз за самий їдкий відгук, написавши про це в Instagram.

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