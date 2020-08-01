Українська співачка Світлана Лобода поділилася кадром зі зйомок свого нового резонансного кліпу

Після того, як новий твір Світлани, створений разом з молодим репером, розкритикували в мережі (на даний момент кількість дизлайків досягла 177 тисяч проти 77 тисяч лайків), співачка вирішила продовжувати підігрівати інтерес до роботи і поділилася новими фото.

За кадровий знімок, зроблений під час роботи Світлани з продюсером, відразу ж розбурхав мережу. Нагадаємо, продюсером ролика в цей раз став Олександр Гудков і його команда. Згідно з сюжетом кліпу, спочатку дівчата по черзі заходять в круглий зал, в якому сидять огрядні чоловіки чоловіки в костюмах, стають у коло, в центрі і показують свої таланти. Причому всі вони незвичайні. Ті, хто не сподобався журі, відправляються прірву.

«1 день. 3 mln 🤫 #BOOMBOOM 🤩», - написала Світлана.

Ось що відповіли фанати:

«Спасибі вам і Глібу за цю роботу 🙌🔥», «А я зразу казала,що це гармата 🤯💅🏻», «Слова, музика, кліп - буум😍💥💣», «Провакативно і сміливо. Останні такі бомби були тільки від Rammstein 😜», «Повний Boom Boom 💣💣💣🔝🔝🔝», «А мені сподобалося. Просто стьоб... не так як всі - це не погано. Спасибі і за пісню і за кліп», «Чудовий кліп👏👏👏🔥🔥🔥», «Ви заслуговуєте більшого❤️», «Круто! Я два рази подивилася це безумство🔥🔥🔥».

Два дні тому Світлана з репером PHARAOH випустила профеменистский кліп, в якому принижують жінок. При цьому тема, зачеплена у відеоролику досить гострому ключі, торкнулася тисячі користувачів соціальних мереж.

Критиці з-за участі в незвичайній роботі піддалися також співачка Лоліта, телеведуча Ксенія Собчак і Катерина Варнава. Причому нещодавно Світлана на тисячі гнівних коментарів відреагувала досить мудро - просто вирішила розіграти гроші як приз за самий їдкий відгук, написавши про це в Instagram. Таким чином зірка розкрила правду: вона готова до негативу на свою адресу:

«Ви вже перейнялися BOOM BOOM атмосферою? Тоді саме час почати серію challenges. Готові?😬 Чекаю самі кровожерливі, їдкі та токсичні коментарі під кліпом на нашому YouTube-каналі! Переможцю - 20 тис на карту. Поїхали😂🤘», - написала артистка.

Ось що відповіли шанувальники:

«Думали що куля дуля це дно, але тут бум бум - знизу постукали!», «Під попереднім почитайте, там їх достатньо))», «Спроба звернутися до гоголівської фантастики та абсурду? На жаль, не вдалося», «І що це взагалі за пісня де не зрозуміло зараз куплет або приспів🤔», «Не особливо вкурила цієї збірки термінів, хер що зрозуміло ....», «Малятко LO - жере хейтеров 🔥», «Бувало і краще», «Якщо чесно жах!Не очікувала!Слухати огидно)».

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