Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась томными изгибами в одном прозрачном алом белье

В этот раз на странице, посвященной Ане в социальной сети Инстаграм, появился жаркий кадр с девушкой. На простом селфи Ана восхитила фигурой в кружевах ярко-алого оттенка. Фитнес-модель без стеснения показывала достоинства, приспустив при этом белую рубашку.

Из-за того, что звезда постоянно снимается для роликов о похудении, рекламных видео для специальной продукции и даже устраивает съемки для календарей, она совсем не стесняется своего тела. Показывая его, Ана чувствует себя естественно. И этот раз не стал исключением. На новом фото Ана выглядела довольно смело, показывая главное, едва скрываясь за прозрачными кружевами.

«Влюблен в черное и белое 😍🖤🤍», «Ты такая великолепная 😍✨», «Горячий ❤️», «Вау, hermosa 🤪🤐☘️☘️☘️🤩», «Ух ты очень красивая», «Menina linda», «Я тебя люблю», «мне нравится твой стиль🔥», «Очень Хорошая Девушка! Малышка на стиле👍💃🏿💐🇷🇺🇺🇸По России и Америка Дружба Народов! 🙌🙌🙌💪💪💪👏👏👏», «Я люблю тебя, детка», «Наслаждайся своим временем, да благословит тебя Бог», «Влюблен в твой стиль! Ты как всегда выглядишь потрясающе ❤⚘🌷🔥🔥», «Ангелы настоящие. 😍❤️», - пишут пользователи.

Отметим, всего за несколько лет Ана Чери завоевала целую армию поклонников. В ее профиле в социальной сети Инстаграм много жарких и провокационных фото. При этом фитнес-модель часто записывает специальные ролики для девушек, желающих похудеть.

Ана даже выпустила календарь со своими фотографиями, где позирует, в том числе, и без одежды. А кадры, где девушка в спортивной одежде, немало взбудоражили сеть, ведь формам знаменитого фитнес-тренера завидуют многие.

Недавно спортивная красотка покорила видом в бирюзовом бикини, совсем не скрывающим ее достоинства – грудь Аны даже выскользнула из тесного лифчика, на что обратили внимание пользователи сети:

«Вид на заднем дворе 🤍 Я тренируюсь вместе с вами, а вы со мной на странице @cheri_fit15, присоединяйтесь!», - пишет Ана.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

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