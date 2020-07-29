Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как веселится в отеле в стильном экстра-мини

Последние несколько недель Леся показывает в разделе Стори на своей странице в социальной сети Инстаграм, как проходят съемки второго сезона ее собственного проекта "Ле-маршрутка". Во время путешествий Никитюк с удовольствием показывает достопримечательности разных уголков Украины, рассказывает о самом интересном, а также удивляет курьезами.

При этом Леся также любит демонстрировать в Стори, что любит есть (звезда не придерживается особых диет несмотря на ее стройную фигуру), и как отдыхает в отеле. В этот раз Леся в модном нежно-розовом костюме восхитила домашним видом и стройными ножками в постели.

Также в основном профиле Леся показала несколько фото из нового живописного места, рассказав подробности путешествия.

На фото Леся-путешественница, которая прославилась благодаря «Орлу и Решке» отправилась в Закарпатье. Никитюк посетила Межгорье, побывала на озере Синевир и лично оценила красоту Карпат с новой стороны..

«#синевир. Наконец осуществилась еще одна моя мечта - побывать на озере Синевир🥰 А вы знали что ему уже 10 тыс. Лет ?? А то что оно глубже чем Азовское море? 😧 Вода в озере очень чистая, благодаря этому здесь живет три вида форели. Купаться здесь нельзя (заповедная зона и холодная вода), только плавать на плоту - бокоре. Я вчера гребла🤪», – рассказала Леся.

Фанаты тут же отреагировали:

«Вы поправились??? Ляшечки 🙌», «Бомбезні фотки і краєвиди 🤩🤩🤩👍», «Как красиво», «Ух ти😍😍😍Яка краса😍😍😍», «Какой пейзаж на фоне Багыни 😮👍», «Безумной красивый задний план😍 и не менее первый😏», «Незнала такого, але тепер знатиму😄», «Які груди ух 🔥🔥🔥 💋💋💋», «Почему нельзя купаться?», «Красивый пейзаж😍».

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.

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