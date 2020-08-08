Шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал новое увлечение

Как передает Politeka.net, снимком он поделился на своей страничке в Instagram.

"Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет", - говорится в подписи к снимку.

В кадре Галкин позировал возле спортивного мотоцикла. Облачившись в спортивную куртку и джинсы, шоумен похвастался своей обновкой со всех ракурсов.

Отметим, что Галкин обзавелся байком после слухов о том, что он разводится со своей женой Аллой Пугачевой.

Подписчики в комментариях разошлись во мнениях относительно нового увлечения Галкина. Одни скептически отнеслись к появлению у артиста байка, другие сочли, что подобный образ очень его молодит.

"Макс колись как сделать такие кудряшки???", "Здорово, в этом наряде 20лет минус, да ещё байк, супер", "Только ради Бога аккуратней!!!!! Очень опасный вид транспорта", - писали поклонники Галкина.

Не обошлось без комментариев известных личностей под постом шоумена.

Так, сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко дал Галкину полезный совет:



"Главное - аккуратно", - отметил музыкант и опытный мотоциклист.

Напомним, в СМИ начали появляться слухи о том, что якобы Алла Пугачева планирует развестись с шоуменом Максимом Галкиным.

Поклонники звездной пары обсуждают их возможную причину развода. Говорят, что юморист стал холоден к супруге, после чего Примадонна якобы уехала от мужа.

Сам шоумен отказался комментировать такие предположения.

Официально пара узаконила свои отношения 23 декабря 2011 года. До этого они многие годы встречались. А уже в сентябре 2013 года на свет появились два ребенка — Гарри и Лиза. Двойняшек вынашивала суррогатная мать, но биологическими родителями является звездная пара.

Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми: "Настоящее семейное счастье".

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