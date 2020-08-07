Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала себя в одном лишь белье

Девушка любит баловать фанатов на своей странице в социальной сети Инстаграм жаркими и стильніми фото. Этот раз не стал исключением - Гюль решила показать загорелое и подтянутое тело в модном белье темно-зеленого оттенка.

Так, Гюль позировала на мякой постели, согнув ноги в колянях и подчеркнув тем самым тонкую талию и линию бедер. Девушка восхитила также и идеальным макияжем, благодаря котором становится похожа на всемирно известную модель Ким Кардашьян.

Позируя в довольно скромном белье, модели все равно удалось подчеркнуть достоинства и выгодно "подать" себя перед фанатами. Вот что пишут поклонники Бахаари:

«@loungeunderwear Толстые бедра спасают жизни, предотвращая падение еды на пол 💁🏻‍♀️ #loungeunderwear», - написала Гюль.

Вот что ответили фанаты:

«У тебя там красивые ножки 🤩😍😘❤️», «Ты номер один в красоте @gul_bahari 😍😍😍😍😍😍», «Woooooooooooo😍 У тебя самые аппетитные бедра», «Я влюблен», «Sexi mami ❤❤👍», «Вау, супер, ты такая красивая, такая горячая девочка, любит тебя каждый здесь», «такая смелая малышка», «😍💕Удивительно 😍💋», «Хорошая гостиная 🍑👙».

Также мы писали, что уже много месяцев молодая красотка из Турции по имени Гюль Бахари очаровывает пользователей социальной сети Инстаграм стильными фото, на которых позирует в самых разных образах. Девушка прославилась не только благодаря идеальным формам и необычной внешности, но также и потому, что ее прозвали «двойником Ким Кардашьян».

Сейчас Гуль является амбассадором многих модных брендов, поэтому на ее странице всегда мелькают фото в ярких платьях, шелковых пижамах и блестящих костюмах. Недавно молодая красотка блеснула формами в платье необычного оттенка, что сделанное из блестящей тканы и с глубоким декольте. При этом пикантный вырез на груди Гюль невозможно не заметить, ведь он доходит практически до бедра модели.

«Красивые губы😍», «О, мой !!! Такая красота 🔥», «эффектное платье на твоих шикарных изгибах, сводит с ума! 10/10», «Привет, красотка 😍😍 Напишите нам, мы будем рады сотрудничать ❤🔥», «Выглядит фантастически в этом платье 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️», «Эффектный вид ❤️», «Черт, звездное платье !!», «💌 Великолепная дама! Будь нашим послом. Свяжитесь с нами, пожалуйста!».

Напомним, что Гюль Бахари не смогла удержать "персики" в королевском декольте: "Настоящая кукла".

А еще Politeka писала, что Гюль Бахари еле вместила свое сокровище в громадное декольте: "Вкусные дыньки".

Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари пленила размером «мячиков» в тесном купальнике из веревок: «Восточная принцесса».