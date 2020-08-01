Украинская певица MARUV показала идеальные формы в новой оригинальной фотосессии

На своей странице в социальной сети Инстаграм певица, настоящее имя которой Анна Корсун, опубликовала несколько снимков, сделанных в очень интересной локации, передает Politeka.net.

Артистка позирует в белом цилиндре, принимая очень сексуальные снимки. На ней черный прозрачный комбинезон с плотными вставками и обувь на высокой шпильке, которая делает и без того длинные ноги артистки еще стройнее.

Образ дополняют укладка и насыщенный вечерний макияж: смоки-айс и темно-красная помада.

На первых двух фото звезда упирается ногами и руками в края локации, выгнувшись и демонстрируя все линии стройной фигуры.

На третьем снимке она лежит головой вниз, обхватив лицо руками и подняв скрещенные ноги вверх.

На последнем фото она лежит на спине, повернув лицо к камере и подняв руки над головой. Ее ноги согнуты в коленях.

I'm a little rascal 😎 («Я маленькая негодница») – подписала снимок MARUV.

«Класная попка!❤️», «Хороша», «Всегда лучшая. 👏👏», «вот это шедевр 👍😍😍😍🔥», – поспешили написать поклонники артистки.

Ранее мы рассказывали, что MARUV показала, как тренируется с девушками специально к новому концерту.

Не так давно певица рассказала, как переживала карантин, как отменила часть концертов из-за него и как теперь проходят ее будни. Занимаясь подготовкой к эпичному возвращению, похоже, Анна не щадит себя и коллег. Благодаря своим танцам выступления Корсун очень привлекают аудиторию, поэтому девушка занимается с командой едва ли не каждый день.

В этот раз Анна в черных велосипедках и черной майке блеснула растяжкой на одной из тренировок. Девушка показала, как танцует с коллегами и не стесняется естественного и несколько измученного вида.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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