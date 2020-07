Украинская певица MARUV взбудоражила серией новых кадров, на которых предстала в образе модной дивы

Чтобы привлекать внимание к себе, артистка старается в каждой съемке делать акцент на чем-то новом, однако при этом не меняет собственный стиль. На странице Анны в Инстаграм и Фейсбук появились жаркие кадры в смелом и одновременно с тем интригующем образе. С укороченным каре с такой же челкой Корсун блистала в черном мини-платье, дополнив наряд тонкими перчатками из сеточки и капроновыми коглотками такого же оттенка.

Как известно, не так давно знаменитость выставила серию пикантных кадров, которые были сделаны во время съемок клипа Maruv & BOOSIN — I Want You. Так, артистка позировала в черном мини-платье, черных прозрачных колготках и туфлях-лодочках, выставив напоказ стройную фигуру. Детали образа показались фанатам потрясающими, о чем они тут же поспешили написать в комментариях.

«You shot me once baby I shot you back😎», - написала Анна.

Вот что пишут пользователи Инстаграм:

«Можно прям распечатывать и вешать как картины.классные фотки👍🔥», «нереальная 😻», «Солнышко 🔥❤️🔥», «❤️❤️❤️Королева стала чертовски сочная», «Почему так часто пропадаешь?», «Королева 😱😍», «@maruv возьмите меня на подтанцовку 😍», «А я прям вижу вас в ромашковом поле, во ржи... Летний перфоманс!!! А вообще, умница!!! ✊✊✊», «👏 какая всё таки ЧЁТКАЯ МАРУФ👍👍👍❤️Афигенно-классная,девушка!🔥».

Также на своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить сразу три фото в образе, который умилил сеть, ведь позировала Анна вместе со своей домашней любимицей - маленькой собачкой. Артистка, находясь на карантине, в последнее время крайне редко делилась новыми кадрами, поэтому фото вызвали шквал комментариев.

Анна счастливо позировала вместе с песиком на руках у кафетерия на террасе. При этом для выхода в свет она использовала мрачный наряд. Подчеркнув образ «кожанкой».

«It was so good to go outside and have lunch with a friend 🙌», - написала Анна под постом.

Вот что ответили фанаты:

«А у друга отличный фрак 😍👍🏻», «Муд: Изольда Александровна...», «Такие зайки я не могу😍😍😍», «Вы похожи 😘🤣», «Красуня💋💋💋💋», «С другом-подружкой🐾🐾🐾», «Хороша))», «Как хорошо тебе тёмненькой , нахер ты красилась только», «Изя твоя Халком стала», «Ух, какой серьёзный ⭐», «Красотка Марув ))💐💐💐».

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья