Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер покорила видом со своей лучшей подругой - своей копией

Так, в этот раз американская модель Кайли Дженнер разместила на своей странице в социальной сети Инстаграм фото из совместной фотосессии с моделью Анастасией Караниколау, являющейся лучшей подругой модели. На фото девушки запечатлены в прозрачных платьях, а также аккуратных чулках с подвязками.

Несколько часов назад стройная модель решила подчеркнуть формы в мини-платье белого цвета. В этом Кайли поддержала и лучшая подруга – модель Анастасия Караниколау. Девушки переоделись в «Инь-Янь» образы, примерив черные и белые платья, словно близняшки. Звездные подруги надели сексуальные мини-платья и чулки, дополнив образы панамами Prada.

«Prada BAE», - написала под фото Кайли.

Вот как отреагировали пользователи:

«я устал от вас 🤤», «Yall twinning game strong 😍», «twinssss !!», «Лайк, если вы думаете, что она самая горячая девушка в Instagram 🔥🔥🔥❤️❤️❤️», «Вы никогда не говорили нам, что у вас есть сестра-близнец», «Королева Кайли 🔥❤️», «Двойная беда ⁉️», «Эпический вид🔥🔥🔥😍😍😍», «Очень сложно смотреть, как кто-то другой воплощает твою мечту».

Благодаря своей популярности, Кайли смогла добиться очень многого - ее косметику раскупают по всему миру, она зарабатывает миллионы, ее формами восхищаются, а стиль в одежде копируют. При этом у Кайли с каждым днем все больше "двойников" - девушки наряжаются, как она, делают такой же макияж и прически.

Не удержалась ранее и подруга Кайли, с которой они устроили жаркую съемку в модных нюдовых комбинезонах. Девушки распустили свои волосы, достающие до поясницы, а также прикрыли глаза модными солнцезащитными очками. Образы двух моделей с внушительными формами дополняли аккуратные босоножки на высокой шпильке.

«забавный факт: мы были близнецами, так как мы были в средней школе. Раньше мы никогда не выходили из дома, если у нас не было подходящей одежды на выход 🤣😍 ... так что будьте готовы к жизни с большим количеством фотографий-близнецов», - написала Кайли.

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