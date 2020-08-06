Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, похвастался обнаженной фигурой

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Глушко в «Инстаграме».

50-летний актер и стриптизер Сергей Глушко обладает хорошей фигурой и с удовольствием демонстрирует ее на снимках, публикуемых им в блоге. Спортивное тело он создал многолетней работой в спортзале. Тарзан не скрывает, что расслабляться не позволяет себе и дома — небольшие комплексы упражнений он выполняет несколько раз в день.

Новое фото, выложенное им, оказалось самым откровенным за последние месяцы. На снимке запечатлено, как Глушко полностью обнаженным, плавает в бассейне, поднимая над водой свой "крепкий орешек".

Отметим, когда Глушко публикует подобные кадры, в Сети обычно реагируют довольно бурно. Кто-то считает подобные кадры пошлыми и недопустимыми для публичного доступа. В то же время другие восхищаются фигурой 50-летнего артиста, отмечая, что многие мужчины могут только завидовать таким рельефам. Однако в этот раз фото появилось с разделе Стори, где нет возможности оставлять комментарии.

Певица Наташа Королева и Сергей Глушко начали жить вместе в 2001 году, в феврале 2002 года стали родителями единственного сына Архипа. Официальный брак пара заключила 21 августа 2003 года.

Напомним, Тарзан в компании обнаженных мужчин ошарашил признанием.

А еще Politeka писала, что помолодевшая Королева нашла себе подработку, Тарзану это понравится.

Также Politeka сообщала, что Тарзан ушел в отрыв на своей вечеринке и удивил нарядом с пикантной деталью.