Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя в максимально горячем образе

На фото красотка позировала в прозрачных белых рукавичках до локтя, а также чулках. Другой одежды на Эби не было видно, кроме огромных бус, которыми звезда прикрыла пышную грудь. Как можно заметить, модель сидела в ванной, волосы собрав в большой узел. Смелый мейкап и будоражащий взгляд добавили фото особого шарма, который заставил мужчин не только краснеть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Goddess", "Богиня", "Это ангел спустился с небес, лол", "Настоящая жемчужина", "Ты просто потрясающая", "Ничего себе, Эбигейл, ты определенно самая красивая женщина в этой вселенной", "Люблю, ты такая красивая", "Красивое лицо, красивое ожерелье, руки вверх", "Ты идеальна", "Perfect", "Невероятно великолепна, я люблю твои великолепные глаза, они бриллианты".

Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд покрасовалась перед поклонниками роскошными изгибами без верха.

«Перламутровый свет», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Рэтчфорд позирует в крохотном бикини без лифчика. Пикантные места знаменитость решила прикрыть при помощи бус, придерживая их руками.

Напомним, Эби Рэтчфорд покорила необъятными формами в прозрачной сеточке

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