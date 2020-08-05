Алла Пугачева восхитила Сеть малоизвестными образами на архивных фото

Как пишет Politeka.net, снимки появились в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На странице, посвященной Примадонне пользователям показали два образа молодой Пугачевой. На одном снимке она запечатлена с короткой стрижкой и в очках с округленной оправой. Она одета в темное платье со светлым воротничком и манжетами. При этом все пуговицы на платье застегнуты. На лице минимум макияжа, выглядит он вполне природно.

На другом - озорная Пугачева позирует в чулках, приподнимая и без того короткое платье. Образ дополняет яркий макияж и распущенные волосы длиной до плеч.

Отметим, оба образы Пугачевой в Сети сочли интересными. Пользователи в восторге от того, насколько разной может быть артистка.

«Училка и хулиганка, классные фото», «Одно слово... Артист», «Не даром Алла хорошая артистка и сразу не поймешь, одно ли это лицо или разные люди, браво», «Такой и должна быть женщина! Загадка, которую так сразу и не разгадать!!!», «Чем старше, тем моложе!!!», - пишут в комментариях, восхищаясь любимой певицей.

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