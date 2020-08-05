Украинская певица Светлана Лобода устроила на столе необычные танцы в сером костюме

Прошло несколько дней с момента презентации самого обсуждаемого клипа Светланы, который буквально "подорвал" все социальные сети. Пока одни обсуждают,почему артистка сняла столь провокативный ролик, другие пытаются понять глубинный посыл. Впрочем, Светлана на критику и жесткие комментарии отреагировала спокойно и даже была готова к подобному.

Всего день разад Светлана решила рассказать, что же означает ее необычный клип, какой посыл она вместе с коллегами хотела вложить в новую работу. И почему в новом клипе так много негатива. Стоит отметить, что на данный момент на Ютуб-платформе количество дизлайков под клипом звезды фактически достигла свише тысяч, тогда как "мне нравится" поставили меньше половины указанного числа пользователей.

«Are you ready? 😱😱😱 Запускаем глобальный танцевальный 💣💣💣 #БумБумЛо challenge 💣💣💣

Сними самое 👀нереальное, 👣сногсшибательное, 👏уникальное видео на трек «BoomBoom» и опубликуй его в 🎶TikTok с хэштегом #БумБумЛо» - заинтриговала Светлана.

Стоит отметить, что комментарии под постом были довольно жесткие, поэтому звезде пришлось их скрыть. А вот что писали пользователи Инстаграм о клипе артистки ранее:

«Тиль укусил)», «Это бомба, что ни трек, то Вау», «Урыла😂», «Горячо и модно», «Очередная хитяра от Лободы! Смотреть всем!😁😁😁», «Под такую кровожадную музыку реперов расчленять самое то😈», «Ну мерзко же...зачем старых и жирных «жюристов» обижать . Мужчины правят миром 😋зачем вы их там чуть не сожрали 😍», «Света,вы похожи на древне-славянскую ведьмочку👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹», «Каждая песня хит, а тут отвратительно просто. Я разочарована!», «Светлана сказала что все хотят Boom Boom а Lindemann показал как 😈😈😈».

«Специально для вас сделала перевод текста в начале клипа: Понятие гармонии — одно из ключевых в понимании женской вселенной: оно предполагает совершенство без лишних движений, незамедлительное обоснование смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем существующем...», - говорится в сообщении Светланы, представленном днем ранее.

Также под постом отмечается, что клип рассказывает нам собственно про то, как малейший выход женщин в дисгармоничное (с точки зрения мужчин) пространство вызывает взрыв мозга. Мужчина не готов воспринимать то, что выходит из рамок его, мужского, понимания «женственного».

Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность,необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного.

«Люди разоблачают себя всегда сами. Им просто нужно немножечко помочь😉😂За что я люблю тончайший и умнейший постмодернистский стеб Гудкова? За то ,что кроме эстетства у него всегда «сеанс магии с последующим разоблачением». Работает безотказно.

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