Українська співачка Світлана Лобода влаштувала на столі незвичайні танці в сірому костюмі

Минуло кілька днів з моменту презентації самого обговорюваного кліпу Світлани, який буквально "підірвав" всі соціальні мережі. Поки одні обговорюють,чому артистка зняла такий провокативний ролик, інші намагаються зрозуміти глибинний зміст. Втім, Світлана на критику і жорсткі коментарі відреагувала спокійно і навіть була готова до подібного.

день разад Світлана вирішила розповісти, що ж означає її незвичайний кліп, який посил вона разом з колегами хотіла вкласти в нову роботу. І чому в новому кліпі так багато негативу. Варто зазначити, що на даний момент на Ютуб-платформі кількість дизлайків під кліпом зірки фактично досягла понад тисяч, тоді як "мені подобається" поставили менше половини зазначеного числа користувачів.

«Are you ready? 😱😱😱 Запускаємо глобальний танцювальний 💣💣💣 #БумБумЛо challenge 💣💣💣

Зніми саме 👀нереальне, 👣карколомне, 👏унікальне відео на трек «BoomBoom» і опубликуй його в 🎶TikTok з хештегом #БумБумЛо» - заінтригувала Світлана.

Варто відзначити, що коментарі під постом були досить жорсткі, тому зірці довелося їх приховати. А ось що писали користувачі Instagram про кліпі артистки раніше:

«Тіль вкусив)», «Це бомба, що ні трек, то Вау», «Урыла😂», «Гаряче і модно», «Чергова хитяра від Лободи! Дивитися всім!😁😁😁», «Під таку кровожерливу музику реперів розчленовувати саме те😈», «Ну бридко ж...навіщо старих і жирних «жюристов» ображати . Чоловіки правлять світом 😋навіщо ви їх там мало не зжерли 😍», «Світла,ви схожі на давньо-слов'янську відьмочку👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹», «Кожна пісня хіт, а тут просто огидно. Я розчарована!», «Світлана сказала що всі хочуть Boom Boom а Lindemann показав як 😈😈😈».

«Спеціально для вас зробила переклад тексту на початку кліпу: Поняття гармонії — одна з ключових у розумінні жіночої всесвіту: воно припускає досконалість без зайвих рухів, негайне обгрунтування сенсу кожного елемента через зміст цілого і пасивну участь цього елемента у всьому існуючому...», - йдеться в повідомленні Світлани, представленому днем раніше.

Також під постом зазначається, що кліп розповідає нам власне про те, як найменший вихід жінок в дисгармоничное (з точки зору чоловіків) простір викликає вибух мозку. Чоловік не готовий сприймати те, що виходить з рамок його, чоловічого, розуміння «жіночного».

Будь-яка фриковатость відштовхує і викликає роздратування, хоча кожен має право на дивність,незвичність і власне розуміння сексуального і гармонійного.

«Люди викривають себе завжди самі. Їм просто потрібно трішки допомогти😉😂За що я люблю тонкий і розумний постмодерністський стьоб Гудкова? За те ,що крім естетства у нього завжди «сеанс магії з наступним викриттям». Працює безвідмовно.

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