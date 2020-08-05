Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась радостной вестью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

В семье Каменских произошло пополнение. Собачка звезды по кличке Мими родила щенят. В сети певица запостила очень трогательное видео, на котором изображены новоиспеченная мама и ее малыши.

«Мими и ее маленькая команда☺️ Добро пожаловать в этот мир🙏», - написала артитска.

Ранее муж Насти, рэпер и продюсер Потап рассказывал, что очень переживает из-за того что, Мими на сносях, а его жена может в любой момент поехать на гастроли, и ему придется принимать роды самостоятельно.

Но, судя по кадрам, супруги справились вдвоем.

Фолловеры поздравляют любимую звезду.

«Какая же она красивая мама», «Какие милые», «Урааа💋 дождались! Тысячу поздравлений», «Миленькие детки🤗😍», «Поздравляюс пополнеием в семье», «Супер ... мои поздравления», «Какие малютки», - умиляются пользователи сети.

Видео с пополнением у Каменских тронуло и Олю Полякову. «О, Боже», - прокомментировала она кадры.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".