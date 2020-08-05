Российская модель Анастасия Квитко соблазняет поклонников невероятными формами в бикини, надолго оставаясь в памяти своих преданных поклонников

Некоторые фанаты настолько влюблены в модель, что создают соответствующие странички в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, в одной из таких групп появилось архивное фото Квитко, где она позирует на пляже.

Звезда выбрала для отдыха голубое бикини. Лифчик подчеркнул пышную грудь. Тонкие лямки впились в кожу из-за тяжести больших форм.

Акцента большой груди добавила золотая брошка между "чашками" лифчика.

Маленькие бикини также идеально сидели на бедрах. Нельзя не отметить их пышность - ягодицы выпирали, будто им было тесно.

Модель приняла пикантную позу, сев на колени и расставив ноги.

Завершили ее образ различные аксессуары.

Стоит отметить, что Анастасия была мокрой, видимо, после купания. Об этом свидетельствуют капли на теле и влажные волосы.

За день пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети были в восторге от такого горячего фото, некоторые даже сравнивали модель с луной.

"Мокрая кошечка", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко сфотографировалась у стены бассейна, который можно без труда заметить в отражении на заднем плане.

Для знойных кадров модель нарядилась в белый купальник на завязках. Она повернулась боком, чтобы показать свои природные достоинства во всей красе.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко надела черное платье, в котором был очень развратный вырез.

Кстати, на этом фото в кадр попал и небольшой животик модели, который на большинстве снимков она убирает фотошопом.

Напомним, что Анастасия Квитко вышла на прогулку, сверкнув объемами в маленьком топике: "Это шикарно".

Как ранее сообщала Politeka, Анастасия Квитко в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная».

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко едва удержала сладкие "кексики" в тонком лифчике: "Лучше всякого десерта".