Российская модель Анастасия Квитко соблазняет поклонников невероятными формами в бикини, надолго оставаясь в памяти своих преданных поклонников 

Некоторые фанаты настолько влюблены в модель, что создают соответствующие странички в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, в одной из таких групп появилось архивное фото Квитко, где она позирует на пляже. 

Звезда выбрала для отдыха голубое бикини. Лифчик подчеркнул пышную грудь. Тонкие лямки впились в кожу из-за тяжести больших форм. 

Акцента большой груди добавила золотая брошка между "чашками" лифчика. 

Маленькие бикини также идеально сидели на бедрах. Нельзя не отметить их пышность - ягодицы выпирали, будто им было тесно. 

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Модель приняла пикантную позу, сев на колени и расставив ноги. 

Завершили ее образ различные аксессуары. 

Стоит отметить, что Анастасия была мокрой, видимо, после купания. Об этом свидетельствуют капли на теле и влажные волосы. 

За день пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети были в восторге от такого горячего фото, некоторые даже сравнивали модель с луной. 

"Мокрая кошечка", - написал один из поклонников. 

Напомним, Анастасия Квитко сфотографировалась у стены бассейна, который можно без труда заметить в отражении на заднем плане.

Для знойных кадров модель нарядилась в белый купальник на завязках. Она повернулась боком, чтобы показать свои природные достоинства во всей красе. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко надела черное платье, в котором был очень развратный вырез.

Кстати, на этом фото в кадр попал и небольшой животик модели, который на большинстве снимков она убирает фотошопом. 

Напомним, что Анастасия Квитко вышла на прогулку, сверкнув объемами в маленьком топике: "Это шикарно".

Как ранее сообщала Politeka, Анастасия Квитко в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная».

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко едва удержала сладкие "кексики" в тонком лифчике: "Лучше всякого десерта".