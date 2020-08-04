Супермодель и актриса Оливия Калпо, которая является победительницей конкурса «Мисс США» и «Мисс Вселенная», поразила смелыми кадрами с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Кто-нибудь еще жаждет девичьего путешествия?» — говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Калпо позирует в крохотном купальнике, который демонстрирует идеальные формы знаменитости. Ее подружки решили не отставать, нарядившись в не менее пикантных нарядах.

«Крутые малышки!», «выглядите отпадно», «принесите мне воды, от этой красоты мне стало не по себе», «божественные красотки», «огненные малышки», «самые красивые малышки в мире», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель и актриса Оливия Калпо, которая одержала победу на конкурсах красоты «Мисс США» и «Мисс Вселенная», удивила откровенными кадрами.

Девушка устроила интимные игры в кровати со своим женихом. Она лежала на кровати в соблазнительной кружевной ночной рубашке. Ее пышная грудь скромно выглядывала под тонкой тканью. Калпо немного задрала костюм, оголив свои аппетитные ножки.

Рядом с моделью лежал ее жених, который держался рукой за ее «пятую точку». А между ними лежала собака.

Напомним, что Оливия Калпо пленила молодым телом в мини-бикини, горячие кадры: «Сладкая».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо сбросила кофту, заворожив упругими прелестями в лифчике: «О, мой бог!».

Также Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.