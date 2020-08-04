Российская актриса Кристина Асмус решила «одним махом» ответить своим хейтерам на постоянный поток критики

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Слишком худая. Одинаковое выражение лица. Красная помада не идёт. Так вы разводитесь или пиар? Красивая. Стрёмная. Зачем голову наклонять всё время? Почему в чёрном? Не узнала. Когда новый порнофильм? Без мейка лучше. Про Чадова слухи? Чё с конкурсом в итоге? Си**ки норм», — говорится в сообщении.

Не забыла Асмус и о любителях скандального фильма «Текст», который называют вероятной причиной развода с шоуменом Гариком Харламовым.

«В одежде не интересна. Ты кто? Брови свои или ботокс? А где хештеги? Ответь в директ. Чё грустная? Можно с тобой замутить? Какой фирмы платье?..хотя пофиг», — подчеркнула она.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Асмус позирует в черном платье, которое подчеркивает е утонченную фигуру, красной помадой и слегка наклонив голову.

Поклонники знаменитости бросились поддерживать кумира, утверждая, что не стоит обращать внимания на мелочность людей.

«Плевать на всех❤️», «Кристиночка, всё отлично👍 А критики будут всегда», «Кристина, ты классная! Не слушай никого! Эксперементируй с образом, если хочешь», «Красивым женщинам всегда завидуют😍😍😍😍и желчью брызжат», — пишут они.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.