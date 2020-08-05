Курс валют в Украине 5 августа сделает невероятно больно гривне, она будет спасаться невероятным бегством

Так, доллар после вчерашнего падение сегодня начнет торги с невероятного плюса: +8,6 гривны за сто Бенджаминов Франклинов. К средине прошлого дня валюта поднялась еще выше, до 2782,69 грн, однако гривне удалось ее немного «обуздать», передает Politeka.

Евро также не осталось в стороне, торги начнутся с невероятных +20,65 гривен за сто банкнот.

Курс валют от НБУ на 5 августа выглядит следующим образом:

100 долларов — 2782,25 гривны;

100 евро —3272,34 гривны.

Однако гривна не растеряется и решит отыграться на российском рубле: 3,7525 за десять банкнот.

До этого мы рассказывали о том, что будет с курсом валют и стоит ли ломиться в обменники уже сейчас.

Так, в июле гривна снизилась как к доллару, но еще больше к евро. Официальный курс доллара вырос за месяц с 26,69 до 27,69 грн по состоянию на 31 июля (+3,74%). А официальный курс европейской валюты подскочил за это время с 29,95 до 32,55 грн (+8,67%).

В частности, эксперты утверждают, что возможное падение гривны, которая уже несколько дней держится в крутом пике, прямо связано с перестановками в Национальном банке Украины.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.