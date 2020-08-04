Стало известно, как Нацбанк "расправился" с банками после проверки в части вопросов предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба государственного регулятора.

Известно, что после проверок Нацбанк в июле 2020 года оштрафовал Банк инвестиций и сбережений (БИС-Банк) на 5 млн гривен.

Скай Банк и Аккордбанк получили штрафы по 300 тыс. грн, Украинский строительно-инвестиционный банк (Укрбудинвестбанк) и банк "Глобус" (все – Киев) – по 200 тыс. грн, а финансовая компания "Вей Фор Пей" (Запорожье) – на 51 тыс. грн.

Как отметили в пресс-службе НБУ, против БИС-банка ввели санкции за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов. Помимо этого, регулятор наказал банковское учреждение за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов в течение 2017-2018 годов.

Более того, регулятор озвучил требования к тем, кто изъявил желание присоединиться к системе для идентификации лиц BankID в статусе абонентов, предоставляющих услуги.

Как сообщают в пресс-службе, НБУ обязал абонентов раскрывать пользователю информацию об условиях и порядке предоставления услуги, для которой осуществляется полная идентификация пользователя через BankID. Для удобства была уточнена процедура присоединения и осуществления расчетов между абонентами в системе.

На сегодняшний день участниками этой системы уже являются ведущие банки страны, в том числе ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, ПУМБ и другие.

В НБУ добавили, что BankID представляет собой систему госрегулятора, которая позволяет на расстоянии идентифицировать физические лица. С ее помощью пользователи могут получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым и коммерческим услугам.

Напомним, в Нацбанке озвучили плачевные цифры, экономика на дне

Как сообщала Politeka, Нацбанк сделал важное заявление, ситуация с наличкой резко изменилась

Также Politeka писала, что НБУ изменил важное правило, которое коснется всех украинцев