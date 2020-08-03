Известная украинская травести-дива Монро показала себя и певицу Наталью Могилевскую

На фото Монро была в платье и пиджаке, а рядом стояла Наталия. Могилевская позировала в пиджаке с поясом, а под ним можно заметить шорты или что-то подобное. В руках певица держала большой букет цветов. Белокурые красотки улыбались на камеру. Можно заметить, что Монро прилично выше своей подруги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вчера гудела на дне рождения потрясающей, сильной, волевой, удивительной, смелой, дерзкой, очень творческой и однозначно сложной, Легенды Алексеевной. Так громко и одновременно нежно я называю Наталью Могилевскую. И это не лесть и лизоблюдство, Вы меня знаете)", - написала Монро.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Фотку с гладиолусами поставлю на обои в телефоне.какая ж красота!", "Вау, бомба", "Красотки в белом!", "Могилевская классно выглядит! И платье супер!", "Монро ,как всегда, всех затмила!", "горжусь!Она моя Вселенная!Смотрел вчера как праздновали.Очень понравился танец с Чапкисом", " "Ой, она такая низенькая".

Сообщалось, что самая знаменитая травести-дива Монро поделилась десяткой самых ярких образов на красных дорожках.

На снимках она предстала в шикарных нарядах на презентациях, вечеринках и прочих светских мероприятиях.

Напомним, дерзкая Монро показала топ самых жарких образов для вечеринок

А еще Politeka писала, что неугомонная травести-дива Монро сразила наповал дерзким образом в маске

Также Politeka сообщала, что эпатажная травести-дива Монро в новом образе взбудоражила откровением



