Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала, как повеселилась с подружкой на пляже

На странице молодой модели появились яркие фото из отдыха на пляже. Анастасия решила блеснуть пышными формами в синем бикини вместе со стройной подружкой. При этом Квитко похвасталась новым модным бикини ярко-голубого оттенка.

Так, в этот раз в Инстаграм девушка поделилась кадром, сделанным во время поездки на гироскутере вместе с аппетитной моделью со светлыми волосами. Примечательно, что фактически все близкие друзья девушки такие же светловолосые, как и она.

На новом фото девушки восхитили не только бикини и монокини, но еще и сияющим ярким видом:

«Я хотел бы быть тем матрасом,» «Хочу к ним на развлечения😢», «Красивая 🔥🔥🔥😍», «Надутая кукла. Отталкивает», «Боже, какие идеальные малышки❤️❤️», «Когда ты пила последний раз!? 🍺🥃», «Красивый вид! 👏👏👏👏👏🎶💋», «Вот это объемы, идеалньые малышки😮😮😮😮», «люблю эту блондинку, я хочу тебя видеть сегодня завтра навсегда 😍, «Это единственная в своем роде. @anastasiya_kvitko», «Синий мой любимый», «Синий мой цвет ... 🔥», «Задница вся в целлюлите! Что хорошего? !!!», «Там где Настя, там всегда лето!», - написали пользователи.

До этого модель решила похвастаться изгибами в модном салатовом купальнике, который едва скрывает ее внушительных размеров формы. При этом, для большей пикантности, Анастасия развернулась боком и подчеркнула упругие ягодицы с лучшего ракурса.

Не секрет, что при росте 162 см Квитко весила в начале модельной карьеры аж 70 килограмм! И это при том, что многие советовали ей худеть. Отказавшись от подобной идеи, девушка стала не только популярна балгодаря ей необычной внешности, но и даже стала работать с модными магазинами, рекламируя их белье и купальники.

На новом фото знойная молодая модель измазалась маслом и подчеркнула тем самым достоинства при солнечном свете. Позируя на шезлонге, девушка призывно повернулась в сторону от объектива.

Вот что пишут фанаты под постом Квитко:

«Ну до чего же хороша, малышка❤️❤», «Ничего себе .... 😮», «Слишком аппетитная», «Линда ❤️❤️❤️👏👏,» «Я люблю внешний вид .. приятно», «Ты очень шикарная крошка❤️😍», «боже, какая блондиночка🔥🔥🔥, «Я так тебя люблю», «Мой мужественный ирландец жаждет держать тебя в узком кругу, прекрасная Ана 🌺🌸 ❤️❤️❤️❤️».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.