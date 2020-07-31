Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, похвасталась формами в тесном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует на улице, демонстрируя внушительный бюст в белом топе. Кроме того, формы красотки подчеркивала обтягивающая юбка, а на руке у Квитко красовалась розовая сумочка.

На другом снимке красотка позирует боком, демонстрируя на камеру все свои изгибы. Это произвело настоящий фурор среди ее поклонников, которые забросали кумира «тоннами» комплиментов.

«Фантастическая», «черт, крошка, а ты хороша», «в книгу рекордов тебя! Самая красивая в мире», «богиня спустилась к нам с небес», «я так обожаю тебя, ты просто космос», «чудесно выглядишь!», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала фигуру в бикини, перемазанную маслом.

Красотка решила показаться в салатовом купальнике, который едва выдерживал ее роскошные формы. Особенной пикантности фотографии добавило то, что Квитко повернулась боком на камеру.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.