Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "российской Кардашьян", похвасталась аппетитными формами

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

Новые снимки девушки в провокационном наряде появились несколько часов назад на фанатских страницах знаменитой красотки.

Пользователи сети опубликовали пост в Instagram, посвященный "русской Кардашьян". Она позирует в роскошной спальне и у балкона в соблазнительном купальнике бордового оттенка, состоящем из топа на бретельках и бикини. Купальник настолько маленький, что едва в силах удержать ее формы. Образ она дополнила золотыми массивными браслетами и серьгами.

Распущенные по плечам длинные волосы, чувственный макияж придали ее образу соблазнительности и пикантности. Выглядит звезда, как всегда, просто невероятно. Что подтвердили и многочисленные комментарии фолловеров, которые оставили для нее множество комплиментов и лайков:

«Красивая дамочка, ох», 🌹😘», «Милая дамочка, какой красивый вид!», «прекрасный видок, просто прекрасный», «Такая интимно горячая поза, малышка😘😋», «Ты просто солнце, но эта поза…», «Почему ты ух такая дерзкая, боже», «Так прекрасно! Анастасия ты просто дикий ангел🤘😘».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.