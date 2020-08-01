Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, похвасталась роскошной подружкой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ауч, я нашла ее», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке подружка Квитко позирует в микроскопическом бикини, демонстрируя упругие формы в горячей позе на фоне большого красного джипа.
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«Детка, ты космос», «роскошный вид», «божественное тело! Над этим наверно нужно было чертовски много работать», «кажется, Квитко нервно курит в сторонке», — пишут ее поклонники.
До этого сообщалось, что Квитко похвасталась жаркими кадрами с момента отдыха с подружкой.
На фотографии Квитко позирует пышными формами в ярко-голубом купальнике, а рядом позирует ее стройная подружка.
Так, в этот раз в Инстаграм девушка поделилась кадром, сделанным во время поездки на гироскутере вместе с аппетитной моделью со светлыми волосами. Примечательно, что фактически все близкие друзья девушки такие же светловолосые, как и она.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.