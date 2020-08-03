Известная певица Ани Лорак восхитила образом без белья
Как передает Politeka.net, снимок артистки в соблазнительном наряде появился на одной из посвященных ей фан-страницек в соцсети «Инстаграм».
«Доброе утро! 😉 Прекрасного, легкого понедельника. Ани Лорак такая милая, красивая. 😍❤ Куколка😍», - говорится в подписи к фото.
На снимке Ани Лорак запечатлена в длинном черном платье с цветочным узором. Пикантности одеянию придает вставка-сеточка на груди. Из-за такой детали видно, что под платьем нет бюстгальтера.
Волосы артистки собраны. Образ дополняют нежные тоненькие браслеты и маникюр бежевого цвета.
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Отметим, такой образ, судя по комментариям, пришелся по душе фанатам Лорак.
«Super❤️❤️❤️красотка❤️красивая❤️и❤️такая ❤️любимая», «Прекрасная женщина!», «Красота», - пишут комплименты любимой артистке в комментариях.
Напомним, неавно Каролина рассказала, что сидеть дома на самоизоляции в одиночестве очень угнетало ее.
Все время певица провела вместе с дочерью. Также она рассказала, что все это время занималась спортом и фигурой. Старалась правильно питаться, несмотря на любовь к жаренной картошке.
Напомним, Лорак показала, как развлекалась с Джиганом до скандала с Самойловой: "Ого, тут еще такой худой..."
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