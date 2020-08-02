Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут похвасталась перед поклонниками трогательными кадрами с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первой фотографии Фреймут позирует рядом со своим возлюбленным, к которому нежно прижалась ради трогательного кадра.

На другом снимке Фреймут позирует уже рядом со своей младшей дочерью. Малышка что-то поправляет маме возле уха, пока сама телеведущая нежно обнимает ее.

Сами кадры телеведущая никак не подписала, однако ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Невероятная», «как нежно», «как две капли воды! Доченька просто куколка», «копия Златы», «Евдокия маме волосы цветами заселила», «ой, кажется, что ваша дочка очень похожа на папу», «красивая семья», — пишут они.

Как сообщалось до этого, телеведущая Оля Фреймут показалась в невероятно смелом образе, подразнив поклонников.

На снимке телеведущая решила позировать в белоснежном платье, оставив волосы распущенными. Звезда сморела в объектив камеры, эффектно приоткрыв рот. Благодаря этому снимок получился невероятно пикантным. На заднем фоне же виднеются занавески.

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