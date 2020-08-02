Эксперты рассказали, как курс доллара повлияет на цены в ближайшее время

Влияние курса доллара на цены связано с тем, что экономика Украины является открытой, а курс доллара очень тесно связан с процессами инфляции в нашей стране. Поэтому при высоком курсе растут цены на импортные товары, а при низком наоборот инфляция тормозится.

Об этом сообщает издание Сегодня.

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Дмитрий Сологуб утверждает, что корреляция между инфляцией и курсом доллара у нас существует, но также он отмечает, что ее значение снижается в последние годы.

По прогнозам экспертов, в случае достижения долларом отметки в 30 гривен произойдет сильный толчок для ускорения роста цен в Украине, поэтому цены на товары будут больше. Тем не менее, много кто считает, что в этом году такого курса мы не увидим, поскольку каких-либо экономических предпосылок для этого явно нет.

Эксперт Владимир Позний утверждает, что всем необходимо понимать то, что гривна так слаба при долларе, который, по сравнению с остальными валютами, тоже падает, откат доллара может привести к еще более быстрому падению гривны.

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Также ранее сообщалось, что бывший министр экономики Тимофей Милованов предупредил, когда ждать скачка доллара.

По его мнению, курс доллара не должен перепрыгнуть планку в 30 гривен. Согласно его предположению, американская валюта будет держаться на уровне 27-29 гривен за условную единицу до местных выборов в Украине, но потом вырастет до 30 гривен. В целом же курс не будет быстро увеличиваться.

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