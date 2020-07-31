Модель Мила Кузнецова, которая стала украинкой с самой большой грудью, порадовала летним образом в купальнике

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое пикантное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

На снимке Мила Кузнецова зашла по колено в реку, видимо, с намерением искупаться. На ней надет полосатый розовый купальник с завязками, который практически не скрывает ее роскошные формы. Девушка полуобернулась и с томной улыбкой смотрит в камеру. Образ довершили солнечные очки, которые модель подняла на макушку. Кроме того, Мила добавила к фото спецеэффекты текущей воды.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид красотки с натуральной грудью 13-го размера и выразили свое восхищение в комментариях под публикацией:

"Ты очень красивая и просто секси 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍"; "Вот это даааа😲"; "Выглядишь как всегда превосходно 😍 Фото супер"; "Это божественно 😊😊😊😊"; "Это просто фото Богини"; "Классный орешек"; "Милочка очень смело и как всегда красиво и шикарно. Так держать!!!"; "Вы очень круто выглядите, я просто восхищаюсь вами, вы прекрасный человек❤️"; "У тебя очень хорошая фигура 😍 мне очень нравится 👍"; "Вы просто Великолепны и Бесподобны 😍😍😍 Вы просто Богиня 💖💖💖🌹🌹🌹".

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