Борги за газ в Україні досягли величезних значень

Борги споживачів перевищують 2 млрд грн. У першому півріччі 2020 року 20% рахунків за розподіл газу залишилися неоплаченими. Виходить що не заплатили за кожної п'ятої квитанції, передає UBR.

У деяких областях рівень розрахунків за розподіл газу не перевищує 50%.

Як варіант виходу з ситуації у липні парламентарії зареєстрований законопроект №3800-1 про забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Документ передбачає механізм списання заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для населення і підприємств ТКЕ.

Це дозволить провести фінансове оздоровлення ТКЕ, що необхідно для забезпечення населення теплом під час опалювального сезону 2020-2021 рр ..

Однак експерти ринку зовсім не оптимістично налаштовані з цього приводу.

Списання боргів означає, що борг буде перекриватися з якихось інших джерел, вважають експерти. Тому питання про можливе подальше підняття тарифу цілком актуальний.

Крім того, навіть якщо припустити, що заборгованості спишуть, то немає ніяких гарантій, що потім (вже з піднятим тарифами) населення знову не буде накопичувати борги. Адже вже зараз видно, що збільшилися платіжки можуть оплатити далеко не всі.

як більш здорового варіанти вирішення проблеми експерти пропонують не списувати борги, оскільки це безпосередньо вплине на платіжну дисципліну та формування інституту " відповідального власника у багатоквартирному будинку, а ввести, наприклад, розстрочку, знижку на погашення боргу, але ніяк не обнулення.

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