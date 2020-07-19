К чему нужно готовиться украинцам

В Украине с 1 августа повышаются тарифы на газ и электроэнергию

В частности, с 1 августа тарифы на передачу электроэнергии повышаются почти на 55 процентов, а не в два раза, как предполагалась ранее.

Кроме того, поднимутся тарифы за транспортировку газа, платежки с новыми цифрами придут уже в июле, передает Корреспондент.

С июня газ для населения, без учета налогов и расходов на распределение и транспортировку, подешевел на шесть процентов - до 2,14 гривны за кубометр.

Но в этой цене не учитывается размер абонплаты, которая с этого месяца поднимется на 24 процента. С одной стороны, размер абонплаты зависит от поставщика, а с другой - от того, сколько за "газовый год" (с октября по октябрь) голубого топлива было потрачено.

Доставка газа обходится значительно дороже в населенных пунктах с низкой плотностью населения. В то время как в больших городах с этим намного проще. Также изменения тарифов произойдут для потребителей, в чьих домах нет газового счетчика. Около полумиллиона граждан с 1 июля получат платежки с увеличенными суммами - в результате повышения норм потребления газа.

Ко всему прочему, с 1 августа возрастет тариф на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского управления НЭК Укрэнерго.

Тарифы на услуги составят:

по передаче электрической энергии - 240,23 грн/МВт·ч (с 1 января до 1 августа 2020 года - 155,40 грн/МВт·ч, без учета НДС);

по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению - 24,75 грн/МВт·ч (с 1 января до 1 августа 2020 года - 10,23 грн/ МВт·ч, без учета НДС).

Напомним, коммуналка и цены на еду взлетят вверх, украинцев добили прогнозом.

Как сообщала Politeka, долги за коммуналку простят, подписан революционный закон.

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