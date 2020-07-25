Британская модель Деми Роуз решила «вогнать в краску» своих подписчиков, сверкнув невероятными объемами в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Роуз позирует вместе со своей подругой во время отдыха на яхте, демонстрируя роскошный бюст в практически невидимом купальнике. Рядом с ней виднеется подруга в черно-белом купальнике, которая также демонстрирует внушительные «дары природы».

Сами кадры красотка никак не подписала, лишь меняя время от времени ракурс. А ее поклонники не могли ничего сказать, поскольку видеозапись Роуз решила выбросить у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе

На фото Деми позирует в красном закрытом купальнике с огромным декольте и оголенными бедрами. Волосы девушка оставила распущенными, а сама уселась на коленки, пока позировала на яхте на фоне моря. Благодаря этому фото вышло очень горячим и солнечным.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Размер что надо, заморская русалка".

Напомним, пышногрудая Деми Роуз сняла кофту и подразнила своими «арбузиками»

Также Politeka писала, что знойная Деми Роуз пошалила на публике в одной сеточке вместо одежды

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз в тонкой сетке без белья померилась с подружкой "паспортами"