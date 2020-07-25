Популярная украинская исполнительница Вера Брежнева сверкнула красотой во время экстремального отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Больше всего в жизни я обожаю... Учиться!!! Это мой второй раз в жизни на вэйксерфе 🏄🏼 первый был в прошлом году 🤪 Неделю назад у меня были съёмки в шикарном месте утром, сразу после репетиции я, пользуясь возможностью, подарила себе 30 минут удовольствия», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Брежнева едет на доске, демонстрируя роскошные изгибы в пикантном купальнике.

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Больше всего в жизни я обожаю... Учиться!!! Это мой второй раз в жизни на вэйксерфе 🏄🏼 первый был в прошлом году 🤪 Неделю назад у меня были съёмки в шикарном месте @cuba_camp 😍 утром, сразу после репетиции я, пользуясь возможностью, подарила себе 30 минут удовольствия! 😍 Владимир 💪🏻 помог мне сделать это безопасно 🌊 Мокрая и счастливая я)

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«Огонь 🔥🔥🔥 тоже хочу на вейке прокатиться», «Неплохо получается», «Счастливая женщина счастлива во всем», «Какие милые косички!», «невероятно красиво», — пишут они.

До этого мы сообщали, что популярная певица Вера Брежнева восхитила жарким образом в белом порванном платье.

Архивное фото появилось на фан-страничке певицы. На снимке Брежнева стояла на сцене, держа в руках микрофон. Красотка была одета в черное нижнее белье, которое просвещалось через прозрачную белую ткань. Кроме этого, на платье-тунике были дырки, через которые молодое тело просматривалось еще лучше.

«Всем сладких снов», - подписали фото фанаты.

Стоит отметить, что поклонники сразу же узнали в фотографии образ Веры из знаменитой фотосессии «золотого» состава группы ВИА Гра. Как известно, на пике популярности группа была, когда в ней пели Вера Брежнева, Надежда Мейхер и Анна Седокова.

Напомним, что Вера Брежнева в прозрачном мини случайно показала лишнее во время концерта: "Монатик засмущался".

А еще Politeka писала, что аппетитная Брежнева пустилась во все тяжкие на съемках в лучших нарядах: "Не могу без сладкого", горячие фото.

Также Politeka сообщала, что страстная Вера Брежнева в бикини задрала ноги и показала, за что ее любит Меладзе: «Я не святая».