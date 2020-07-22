Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как веселилась во время выступления с Монатиком

После того, как звезды презентовали новый клип на песню "Вечериночка", они активно занимаются ее продвижением, хвастаются кадрами с концертов и показывают фото, сделанные на съемках видеоработы в Барселоне, пишет Рoliteka.net.

Причем сама Вера во время презентации рассказала, что каким бы это лето ни было, она верит, что все смогут увидеться, обняться и помириться:

«Мы обязательно станцуем, что умеем. А танцы ведь умеют поднимать любое настроение. Плюс... Лето пришло. Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем Вас. Будьте здоровы, вечером и ночью, днём и утром. Каждый день недели. И помните... про танцы. Ведь танцы — это каждым мигом наслажденье!», – заявили Дмитрий и Вера ранее. Фанаты под ярким видео с выступления звезд даже написали, что Монатик явно смущается поведения зажигательной и раскованной артистки.

На выступлении во время концерта по случаю пятнадцатилетия «Светской жизни» с Катей Осадчей звезды немало удивили фанатов не только композицией, но и нарядами из клипа. Поклонники продолжают делиться кадрами с выступления, а также впечатлениями об увиденном.

Как известно, уже давно певица проживает в РФ и приезжает домой, в родную страну очень редко и чаще всего по делам. На днях состоялось масштабное празднование пятнадцатилетия со дня старта проекта "Світське життя", на котором Вера вместе с коллегами презентовала свои лучшие композиции, а также поздравила товарищей. После этого звезда также дала другие концерты, во время которых и взбудоражила фанатов,

Также жднем ранее на фан-аккаунте в Инстаграм появились кадры с тем, как Вера Брежнева выступила со своим новым хитом на украинском языке. На сцене она появилась в алом платье из шелка с открытой спиной и ассиметричным кроем снизу. Дополнила свой образ Вера серебряными босоножками и массивными серьгами.

«Вчера в Киеве состоялась премьера песни «Неадекват» 🤩😍👏👏 Ну просто кайф 🙌💘💫 #верабрежнева #неадекват #премьера #огонь», - сообщается на фан-странице Веры.

Поклонники тут же ответили:

«Вообще петь не может. Это что певунья? Сейчас к нам припрется», «Такая красавица, а как поёт и танцует💋💋💋💋💋», «Сильно дёшево», «Как мексиканская красавица и такая же горячая 😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Вот если бы Вера ещё бы научила меня по украински понимать и говорить, вообще бы было прекрасно)))🎊👏😉», «👎справжня херня( і взагалі якого х@я ви приперлися в Україну, запроданці? Співайте для рашки, то для їх мозку, а не для українців 👎», «Вера на русском вкуснее», «Песня херня😢», «"Неадекват" - это не просто кайф! Это космос!🙏💓💓💓🔥».

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома